В Уфе кадетам вручили значки ГТО

Сегодня в Уфимском кадетском корпусе воспитанникам в торжественной обстановке вручили золотые знаки Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Кадеты показали высокий уровень подготовки в процессе сдачи норм. Более половины ребят сдали на золотой знак. 

Для нас всегда праздник, когда мы сдаем нормы ГТО. Особенно для тех, кто заканчивает 11 классы. Потому что это дает дополнительные баллы при поступлении.

Рустэм Закиров, заместитель директора Уфимского кадетского корпуса по воспитательной работе

Уфимская школа-интернат с первоначальной летной подготовкой уделяет физической форме воспитанников большое внимание. Все, начиная с восьмого класса, участвуют в спортивных соревнованиях. Сдача норм ГТО – серьезная ступень в развитии молодых кадетов.

Фото №1 - В Уфе кадетам вручили значки ГТО

Сложностей не было, так как нас готовят к этому. Каждый кадет знает, что ему предстоит сдавать. Мое самое любимое – это подтягивание. Это не представляет никакой сложности для меня.

Альберт Харматуллин, воспитанник Уфимского кадетского корпуса
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