В Уфе кадетам вручили значки ГТО

Сегодня в Уфимском кадетском корпусе воспитанникам в торжественной обстановке вручили золотые знаки Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Кадеты показали высокий уровень подготовки в процессе сдачи норм. Более половины ребят сдали на золотой знак.
Уфимская школа-интернат с первоначальной летной подготовкой уделяет физической форме воспитанников большое внимание. Все, начиная с восьмого класса, участвуют в спортивных соревнованиях. Сдача норм ГТО – серьезная ступень в развитии молодых кадетов.