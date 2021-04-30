В Уфе кадетам вручили значки ГТО

Сложностей не было, так как нас готовят к этому. Каждый кадет знает, что ему предстоит сдавать. Мое самое любимое – это подтягивание. Это не представляет никакой сложности для меня.

Альберт Харматуллин, воспитанник Уфимского кадетского корпуса