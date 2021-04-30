В Уфе прошел забег в рамках акции «Все за здоровую нацию!»

В Дёмском районе Уфы прошел массовый забег здоровья и легкоатлетическая эстафета в рамках акции «Все за здоровую нацию!» Мероприятие посвящено празднованию 1 мая – праздника Весны и Труда. Участникам нужно было преодолеть от 300 до 500 метров. Всего эстафета состояла из восьми этапов.

Абсолютный победитель выявляется среди всех. Среди образовательных учреждений и среди предприятий и организаций.

Егор Сорокин, начальник управления по физической культуре и спорту администрации г. Уфы

Сильнейшие команды по итогам эстафеты в Деме выступят в городском этапе. Он пройдет 7 мая в парке Победы. Участие в эстафете принимают учащиеся учебных заведений и трудовые коллективы организаций и предприятий, работающих в районе.

Фото №1 - В Уфе прошел забег в рамках акции «Все за здоровую нацию!»

Я вообще сама любитель спорта, веду здоровый образ жизни. Всегда с удовольствием принимаю участие в лыжных гонках. Нравится легкая атлетика, этот вид спорта мне близок.

Ольга Абрамова, участница эстафеты
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