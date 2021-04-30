В Уфе прошел забег в рамках акции «Все за здоровую нацию!»

В Дёмском районе Уфы прошел массовый забег здоровья и легкоатлетическая эстафета в рамках акции «Все за здоровую нацию!» Мероприятие посвящено празднованию 1 мая – праздника Весны и Труда. Участникам нужно было преодолеть от 300 до 500 метров. Всего эстафета состояла из восьми этапов.