Потерявшихся в Башкирии брата и сестру нашли

В Башкирии накануне пропали 8-летняя Диана и ее старший брат 11-летний Артур из Кумертау. Тревожное сообщение появилось ближе к ночи в социальных сетях. В обращении говорилось, что волонтерам срочно требуется помощь в поиске детей.

Весь Кумертау не спал этой ночью и следил за поисками пропавших. Жители города в социальных сетях присылали сотни комментариев с пожеланиями скорее найти Диану и Артура.

И вот глубокой ночью, уже в третьем часу, добровольцы отряда «Лиза Алерт Башкортостан» опубликовали новость: «Дети найдены. Живы».