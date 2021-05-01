В Башкирии изменен указ о режиме повышенной готовности из-за майских праздников

В Башкирии с 1 по 7 мая жителям республики не рекомендуется посещать места массового скопления людей. Речь идет о парках, общественных пространствах, а также площадях и скверах. Об этом говорится в указе главы Башкирии о режиме повышенной готовности.
Из-за угрозы распространения коронавируса ужесточаются и требования к общепиту, организаторам культурно-развлекательных мероприятий и общественному транспорту. Они обязаны усилить меры дезинфекции в эти дни.
Органам исполнительной власти региона в период с 1 по 7 мая 2021 года необходимо осуществлять контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований с правом составления административных протоколов в случае их нарушения, говорится в документе.