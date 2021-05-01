В Башкирии мужчина влетел в дерево и разбился насмерть

Накануне в Башкирии произошло ДТП, унесшее жизнь 40-летнего жителя Стерлитамака. Мужчина за рулем иномарки на высокой скорости врезался в дерево и погиб. О трагедии рассказали в пресс-службе ГИБДД по РБ.

Произошла авария рано утром 30 апреля на улице Карла Маркса. Погибший был за рулем «Фольксваген Поло». Он вышел на обгон и столкнулся с попутной «Чери КьюКью», а затем влетел в дерево. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Его жена, которая была в этот момент в салоне авто, госпитализирована в ближайшую больницу.