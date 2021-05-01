В Уфе во время майских праздников увеличат количество общественного транспорта

В Уфе 1, 8 и 9 мая станет больше общественного транспорта на различных маршрутах. Такое решение приняла местная администрация.

Так, дополнительные рейсы будут курсировать по Деме, Инорсу, Затону, а также Сипайлово, Зеленой Роще и Черниковке. Увеличится и количество частных извозчиков.

Отмечается, что 9-го мая после праздничного салюта для горожан будут предоставлены дополнительные автобусы. Они развезут желающих в отдаленные районы Уфы – Шакшу, Максимовку, Черниковку и Инорс.

Так, в районе проспекта Октября уфимцев и гостей города будут ждать следующие машины:

– 5 троллейбусов на остановке общественного транспорта «Башкирская Республиканская гимназия-интернат № 1 им. Рами Гарипова»: 1 троллейбус доедет до «ТК Центральный», 2 транспорта довезут пассажиров до «Микрорайона Белореченский» (по Айской), 2 машины поедут до остановки «Ледовый дворец «Уфа-Арена» (по Зорге).

– 5 троллейбусов на перегоне «Железнодорожная больница - Госцирк»: 1 троллейбус до остановки «Троллейбусное депо №2», 2 единицы до остановки «ДОК» (по Первомайской), 2 машины до остановки «ДОК» (по Кольцевой).