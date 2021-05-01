В Уфе 1 мая запустили все фонтаны

В Уфе запустили все фонтаны. Всего в городе установлено 23 водных сооружения. Об этом сообщили в городской администрации.
В мэрии рассказали, что фонтаны будут работать по определенному графику. Так, фонтаны начнут работать с 8 утра до 12 часов ночи.
В администрации представили адресный перечень работающих в столице фонтанов с графиком их работы:
– перед кинотеатром «Искра» (проспект Октября, 94): 14:00-20:00;
– перед дворцом творчества «Орион» (Таллинская, 17): 14:00-20:00;
– перед уфимским городским ЗАГСом (проспект Октября, 180): 14:00-20:00;
– перед домом №21 по улице Правды: 14:00-20:00;
– в сквере Дзержинского: 14:00-20:00;
– вблизи дома №64 по улице Достоевского: 14:00-20:00;
– перед Дворцом молодежи (50-летия Октября, 21): 14:00-20:00;
– на Площади двух фонтанов (Ленина, 62): 14:00-20:00;
– в сквере Худайбердина: 14:00-20:00;
– на площади Салавата Юлаева: с 10:00 до 00:00;
– в сквере Нуриева: с 8:00 до 22:00;
– рядом с гостиницей «Айгуль» (Заки Валиди, 34): с 8:00 до 22:00;
– в парке имени Ленина: с 10:00 до 22:00;
– в сквере Мустая Карима: с 10:00 до 20:00;
– в Театральном сквере: с 10:00 до 00:00;
– на Первомайской аллее: с 10:00 до 23:00;
– на территории «Уфа-Арена» (Ленина, 114): с 10:00 до 20:00;
– перед ГКЗ «Башкортостан» (Ленина, 50): с 10:00 до 22:00;
– на площади имени Ленина: с 10:00 до 00:00;
– «Танцующие журавли» в сквере «Дубки»: с 10:00 до 00:00;
– в озере «Тепличное» в парке Первомайский: с 10:00 до 23:00.