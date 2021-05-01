В Уфе члены КПРФ провели несанкционированный митинг

Сегодня члены регионального отделения КПРФ под предлогом возложения цветов к памятнику В.И. Ленина в Уфе устроили несанкционированный митинг, без уведомления муниципальных органов власти, с использованием многочисленных флагов и прочей атрибутики.

За нарушение ст. 5 ч. 4 п.1. Федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» (подача уведомления) на первого секретаря БРО КПРФ Кутлугужина составлен протокол об адмнистративном правонарушении по ч. 2 с. 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения публичного мероприятия).

Часть однопартийцев осудила Кутлугужина за открытое нарушение закона. Осуществляя деструктивную критику властей региональное отделение скатилось до организации провокаций и нарушений общественного порядка. Республиканские коммунисты окончателно превратились в несистемную оппозицию, Кутлугужин выбрал прямой путь на радикализацию и экскалацию общественно-политической ситуации.