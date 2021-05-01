В Уфе показали, как коммунальщики готовятся к отопительному сезону

Коммунальщики начали подготовку к будущему отопительному сезону. В Уфе идут работы по замене старых тепломагистралей на трубы с пенополиуретановой изоляцией. Новый материал позволяет сократить потери тепла, а также увеличивает срок эксплуатации коммуникаций до 30 лет.

Экскаваторы, грузовики и десятки рабочих участвуют в ремонте тепломагистрали. Вырыть ров и заменить трубопровод протяженностью почти 300 метров – основная задача Амира Салихова. В последний раз капитальный ремонт здесь проводили 28 лет назад.

Получается, мы трубы посадили вдоль дороги, сейчас за ними ставится доски, песок и трамбуется. Амир Салихов, слесарь-монтажник

В Уфе начали подготовку к следующему отопительному сезону. Работы одной из крупных теплоснабжающих компаний стартовали 26 апреля и сейчас идут полным ходом.

Ремонт на участке улицы 50 лет СССР стартовал первым, так как именно здесь недавно произошла авария. 8 февраля этого года 32 близлежащих дома остались без отопления на 12 часов.

Авария была оперативно устранена. Ремонт тепломагистралей на этом участке планировался еще минувшей зимой, но непредвиденные обстоятельства перенесли сроки замены труб. Теперь закончить работы компания «БашРТС» планирует к 25 июня. Они пройдут в 8 городах республики: Благовещенске, Стерлитамаке, Салавате, Ишимбае, Сибае, Нефтекамске, Агидели и в Уфе. Будет переделано 22 погонных километра тепловых сетей.

Также запланированы капитальные и текущие ремонты 122 котлов и другого оборудования, организация в полном объеме готова к производству данных работ. Автопарк специализированной техникой полностью укомплектован, персонал подготовлен. Николай Зеленковский, начальник центрального района ООО «БашРТС» г.Уфы

Старые трубы заменят на трубы с пенополиуретановой изоляцией диаметром 500 мм. Их преимущество в том, что срок службы достигает 30 лет, и потери тепла, по словам производителей, сократятся.

По такой же технологии ведется ремонт на ул. Рабкоров, но уже компанией МУП УИС. Рабочие приступили к замене труб в конце марта.