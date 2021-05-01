В Уфе прошел музыкальный гастрофестиваль «Пикник на Белой»

Новая набережная стала местом проведения кулинарного и музыкального праздника, который организовала радиостанция «Спутник ФМ». Даже пасмурная погода не испортила настроения горожанам, которые приехали отдохнуть семьями. Развлечения по душе там могли найти гости разных возрастов.

Большая вода наконец ушла. К счастью, опасения уфимцев не подтвердились. Сцена стоит на своём прежнем месте, она никуда не уплыла. И сегодня на ней выступают участники музыкального конкурса «Уфимская волна». Радиостанция «Спутник ФМ» организовала для горожан и гостей столицы, пожалуй, самый необычный за последние годы День солидарности с трудящимися. Помимо праздничного концерта, на набережной также организовали и гастрофестиваль. Ароматы горячих блюд разносятся по всей территории.

Мы понимаем, что нужно горожанам, мы понимаем, что очень не хватало энергии, силы, мощи после вот этого тяжёлого года. Поэтому о таком Первомае, мне кажется, мечтали все. И мы это сделали. Лиля Шакирова, радиоведущая «Спутник ФМ»

И сделали, нужно признать, на славу. 12 городских ресторанов приехали на набережную с выездными кухнями. Сложные блюда, конечно, не готовили, но голодным никто не остался. Не обошлось и без традиционных первомайских блюд.

Что за майские праздники без шашлыков? Мы тоже вышли угостить всех, весь народ Уфы нашими шашлыками. Антон Ататджанов, участник гастрофестиваля

По соседству с традиционной русской, итальянской и даже китайской кухней расположилась палатка и чешского ресторана. Аромат свежих булочек можно почувствовать издалека.

Изначально сама по традиции она идет просто с корицей. А вообще сейчас уже образовалось много начинок. Это и дробленые орехи есть, сахарное драже, кокосы, тёмный шоколад, белый шоколад и наполнителей большое количество. Нелли, повар чешского ресторана

На набережной можно было не только отведать блюда разных стран, но и стать обладателем приза, при помощи которого уже самому угостить родных и близких.

Розыгрыш настоящего большого гриля здесь будет. Какой же пикник без хороших подарков? Здесь также ярмарка товаров, которые делаются вручную. Хэнд-мэйд. Трофим Татарников, радиоведущий «Спутник ФМ»

Один из мастеров Эдуард Ганиев освоил новое хобби во время самоизоляции. И хотя у мужчины высшее техническое образование, работа по дереву тоже далась ему легко. Видимо, гены, шутит участник ярмарки. Его дядя был плотником.

Решил занять себя таким образом. Начал с маленьких вещей каких-то, потом стал ложки вырезать и другие формы. Эдуард Ганиев, житель г. Уфы

Подкрепившись и купив сувениры, можно было разместиться в амфитеатре, чтобы послушать участников и победителей музыкального конкурса «Уфимская волна». Дети тоже могли найти себе занятие по душе. Например, нарисовать натюрморт или даже научиться кататься на велосипеде. А вот гостей постарше привлек уникальный автомобиль, музыка из которого порой даже перекрывала голоса выступающих на сцене артистов.

В 2019 году эта уфимская «Нива» стала самой громкой машиной в стране, победив на всероссийском конкурсе автозвука, который проходил в Ростовской области. Мощность всех колонок и сабвуферов составляет более 120 киловатт.

Для многих жителей Первомай традиционно ассоциируется с выездом на дачу или природу, шашлыками в семейном кругу. Возможно, большинство людей так и сделали. Но и те, кто приехал сегодня на набережную, отметили, что в таком формате отмечать праздник тоже весело.

Первый раз отмечаю 1 мая на набережной, хотя люблю свой город, все его достопримечательности. Богдан Кильметов, житель г. Уфы

Мы приехали на праздник всей семьей, вчетвером. Прошлись, прогулялись. Ветрено немного, но зато весело. Наконец-то набережная наполнилась жизнью. И это довольно перспективно, мне кажется. Ильяс Чанышев, житель г. Уфы