В Уфе прошел музыкальный гастрофестиваль «Пикник на Белой»

Новая набережная стала местом проведения кулинарного и музыкального праздника, который организовала радиостанция «Спутник ФМ». Даже пасмурная погода не испортила настроения горожанам, которые приехали отдохнуть семьями. Развлечения по душе там могли найти гости разных возрастов.
Большая вода наконец ушла. К счастью, опасения уфимцев не подтвердились. Сцена стоит на своём прежнем месте, она никуда не уплыла. И сегодня на ней выступают участники музыкального конкурса «Уфимская волна». Радиостанция «Спутник ФМ» организовала для горожан и гостей столицы, пожалуй, самый необычный за последние годы День солидарности с трудящимися. Помимо праздничного концерта, на набережной также организовали и гастрофестиваль. Ароматы горячих блюд разносятся по всей территории.
И сделали, нужно признать, на славу. 12 городских ресторанов приехали на набережную с выездными кухнями. Сложные блюда, конечно, не готовили, но голодным никто не остался. Не обошлось и без традиционных первомайских блюд.
По соседству с традиционной русской, итальянской и даже китайской кухней расположилась палатка и чешского ресторана. Аромат свежих булочек можно почувствовать издалека.
На набережной можно было не только отведать блюда разных стран, но и стать обладателем приза, при помощи которого уже самому угостить родных и близких.
Один из мастеров Эдуард Ганиев освоил новое хобби во время самоизоляции. И хотя у мужчины высшее техническое образование, работа по дереву тоже далась ему легко. Видимо, гены, шутит участник ярмарки. Его дядя был плотником.
Подкрепившись и купив сувениры, можно было разместиться в амфитеатре, чтобы послушать участников и победителей музыкального конкурса «Уфимская волна». Дети тоже могли найти себе занятие по душе. Например, нарисовать натюрморт или даже научиться кататься на велосипеде. А вот гостей постарше привлек уникальный автомобиль, музыка из которого порой даже перекрывала голоса выступающих на сцене артистов.
В 2019 году эта уфимская «Нива» стала самой громкой машиной в стране, победив на всероссийском конкурсе автозвука, который проходил в Ростовской области. Мощность всех колонок и сабвуферов составляет более 120 киловатт.
Для многих жителей Первомай традиционно ассоциируется с выездом на дачу или природу, шашлыками в семейном кругу. Возможно, большинство людей так и сделали. Но и те, кто приехал сегодня на набережную, отметили, что в таком формате отмечать праздник тоже весело.
И в этом сложно не согласиться с горожанами. Даже без проведения крупных мероприятий новая набережная стала местом притяжения и отдыха людей. И учитывая, что впереди всех ждут длинные выходные, пустовать общественная территория не будет.