Телеканал БСТ покажет трансляцию Пасхального богослужения онлайн

Православные Башкортостана готовятся к Светлому Христову Воскресению. В 19 храмах республики пройдут ночные богослужения в честь Пасхи. Телеканал БСТ будет вести прямую трансляцию из Кафедрального собора Рождества Богородицы.

После праздничной литургии принято есть благословенную пищу. Верующие освятили пасхальные праздничные куличи и другие постные продукты. Сделать это можно было с 11 часов утра и до 9 вечера в православных храмах по всей республике. Служители окропили продукты святой водой, сопроводив пасхальным песнопением.