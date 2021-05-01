Телеканал БСТ покажет трансляцию Пасхального богослужения онлайн

Православные Башкортостана готовятся к Светлому Христову Воскресению. В 19 храмах республики пройдут ночные богослужения в честь Пасхи. Телеканал БСТ будет вести прямую трансляцию из Кафедрального собора Рождества Богородицы.

 После праздничной литургии принято есть благословенную пищу. Верующие освятили пасхальные праздничные куличи и другие постные продукты. Сделать это можно было с 11 часов утра и до 9 вечера в православных храмах по всей республике. Служители окропили продукты святой водой, сопроводив пасхальным песнопением.

София сама украшала яички, завтра у нас будут гости. Сегодня ночью будет богослужение, а уже завтра можно будет вкушать пищу.

Ирина и София Потапчук

 В полночь будет ночная божественная литургия. Если погода позволит, будет крестный ход вокруг храма.

Иерей Вадим Корбашов, настоятель Кафедрального собора Рождества Богородицы г. Уфы
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