В Уфе прошел завершающий показ ретро и современной пожарной техники

Чем тушили возгорания в прошлом веке и как борются с огнем сегодня? В Уфе организовали выставку пожарных машин. Это финальная и пятая по счету экспозиция, организованная в рамках объявленного в республике месячника пожарной безопасности.

Примерно 20 ведер в минуту или три литра в секунду. Это мощность подачи воды конно-бочечного хода. Такие установки, запряжённые лошадьми, впервые появились в 1804 году, когда в Москве создавалась профессиональная пожарная охрана.

Двое качали, один ствол держал, уже тушил. Подвозили на лошадях, где бойцов перевозили. Петр Дементьев, командир отделения муниципальной пожарной части «Чесноковка»

Конно-бочечный ход служил огнеборцам вплоть до появления первых пожарных автомобилей, а в сельской местности исчез только в начале 90-х. А это уже не выставочные экспонаты, а современная техника, стоящая на вооружении МЧС России.

Не только раритетные, но и современные пожарные машины на одной площадке. Выставка «Сквозь время», организованная перед торговым центром «Мега» в Уфе, стала пятой финальной экспозицией месячника пожарной безопасности в республике. Здесь же состоялось награждение победителей конкурса детских рисунков.

Мы рисовали рисунок ко Дню пожарной охраны, мы уже на выставке были две недели назад на ДК «Машиностроителей», дочь участвовала активно в квесте. Для меня тоже было познавательно. Светлана Кулак

Как можно быстро оказать первую помощь и найти выход из опасной ситуации? Сегодня для участников выставки вновь приготовили квесты. О секретах своей работы также рассказывали психологи и эксперты, расследующие пожары.

Каждый квест направлен на безопасность жизнедеятельности. Это и противопожарная безопасность, пожарная безопасность в быту, пожарная безопасность в школе, в общественных учреждениях. Это безопасность людей на водных объектах. Владимир Горин, заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Башкортостан