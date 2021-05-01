В Уфе прошел завершающий показ ретро и современной пожарной техники

Чем тушили возгорания в прошлом веке и как борются с огнем сегодня? В Уфе организовали выставку пожарных машин. Это финальная и пятая по счету экспозиция, организованная в рамках объявленного в республике месячника пожарной безопасности.
Примерно 20 ведер в минуту или три литра в секунду. Это мощность подачи воды конно-бочечного хода. Такие установки, запряжённые лошадьми, впервые появились в 1804 году, когда в Москве создавалась профессиональная пожарная охрана.
Конно-бочечный ход служил огнеборцам вплоть до появления первых пожарных автомобилей, а в сельской местности исчез только в начале 90-х. А это уже не выставочные экспонаты, а современная техника, стоящая на вооружении МЧС России.
Не только раритетные, но и современные пожарные машины на одной площадке. Выставка «Сквозь время», организованная перед торговым центром «Мега» в Уфе, стала пятой финальной экспозицией месячника пожарной безопасности в республике. Здесь же состоялось награждение победителей конкурса детских рисунков.
Как можно быстро оказать первую помощь и найти выход из опасной ситуации? Сегодня для участников выставки вновь приготовили квесты. О секретах своей работы также рассказывали психологи и эксперты, расследующие пожары.
Тысячи человек приняли участие на пяти выставках, организованных в течение месячника пожарной безопасности. Более 800 детей прошли квесты. Организаторы надеются, что полученные знания и навыки останутся надолго в памяти. Ведь главная цель – привить населению, особенно детям, культуру безопасности жизнедеятельности.