В Уфе 1 мая заработали городские фонтаны

Одним из первых запустили фонтан «7 девушек» в сквере у Гостиного двора. Посмотреть на это событие пришли сотни уфимцев и гостей столицы со своими детьми.

Перед ними выступили артисты и творческие коллективы. Символичным стало исполнение народного танца «7 девушек», который гости встретили бурными овациями. Эта общественная территория стала излюбленным местом отдыха горожан и ещё одной туристической достопримечательностью Уфы.

Вышли на прогулку, сразу попал на открытие фонтана. До этого слышал о нем только от друзей и знакомых. А тут сразу попал на открытие, с таким замечательным танцем, даже прослезился немного. Константин Тулупов, житель г. Москвы

В День весны и труда запустили гидротехническое сооружение и возле Дворца молодежи в Советском районе. Заработал и единственный фонтан в Ленинском районе, он расположен у памятника народному поэту Мустаю Кариму. Всего в столице республики струи воды пустили 23 фонтана. И уже начали притягивать к себе горожан.