Несколько игроков «Салавата Юлаева» покинули клуб

«Салават Юлаев» сегодня объявил о расставании сразу с несколькими лидерами клуба. Больше за команду не сыграют Вячеслав Солодухин, Алексей Семенов, Дмитрий Кугрышев и Владимир Жарков.

Последний рассказал в беседе с корреспондентом БСТ о деталях трансфера. Также экс-25-й номер «Салавата» заявил о том, что следующие два года проведет в составе «Авангарда» – действующего чемпиона Кубка Гагарина. Также в СМИ активно обсуждается, что в ближайшее время юлаевцы объявят о подписании контрактов с нападающими Виктором Тихоновым и Сергеем Шмелевым.