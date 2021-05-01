В Уфе прошло первенство по каратэ, посвященное годовщине Великой Победы

В Уфе прошло открытое первенство столицы республики по каратэ, посвященное годовщине Великой Победы. В турнире приняли участие около 300 юных спортсменов из Ишимбая, Белорецка и Уфы. Это традиционные соревнования. Сегодня на них пригласили ветеранов.

Их традиционно встречают стоя, под бурные аплодисменты. Ветеранов иначе приветствовать не принято.

Огромное спасибо руководителям, всем кто участвует, добрые пожелания. сердцем чтобы не "сорили", долго жили и Родине верно служили. Кашап Шамигуллин, почетный ветеран г.Уфы и Республики Башкортостан

Очень необычные чувства испытал, героические. Рамин Галеев, серебряный призер первенства г.Уфы по каратэ

Первенство Уфы по каратэ неспроста приурочили к двум годовщинам Победы. Турнир традиционный, но в прошлом году по известным причинам не состоялся. Поэтому сегодня устроили двойной праздник.

В связи с определенными обстоятельствами в прошлом году мы не смогли. Под девизом «ничто не помешает поздравить наших ветеранов» приурочили к двум датам. Альберт Тамимдаров, председатель Федерации каратэ г.Уфы

Спортсмены соревновались в двух видах – ката и кумите. Всего на турнир приехали около 300 юных каратистов. Тимур Закиров не в первый раз выступает на соревнованиях. Сегодня ему предстояло провести три поединка. Начал с победы.

Долго готовился. Для меня очень важно выиграть. Тимур Закиров, участник первенства г.Уфы по каратэ

А вот Радмир Насыров сегодня не на ковре. 19-летний спортсмен совсем недавно стал бронзовым призером чемпионата России по каратэ. Уже сейчас каратист начал передавать свой опыт и выступил в роли наставника.

Переживаю, больше чем за себя если честно. Мои сегодня помладше. Радмир Насыров, бронзовый призер чемпионата России по каратэ