В Уфе прошло первенство по каратэ, посвященное годовщине Великой Победы

В Уфе прошло открытое первенство столицы республики по каратэ, посвященное годовщине Великой Победы. В турнире приняли участие около 300 юных спортсменов из Ишимбая, Белорецка и Уфы. Это традиционные соревнования. Сегодня на них пригласили ветеранов.
Их традиционно встречают стоя, под бурные аплодисменты. Ветеранов иначе приветствовать не принято.
Первенство Уфы по каратэ неспроста приурочили к двум годовщинам Победы. Турнир традиционный, но в прошлом году по известным причинам не состоялся. Поэтому сегодня устроили двойной праздник.
Спортсмены соревновались в двух видах – ката и кумите. Всего на турнир приехали около 300 юных каратистов. Тимур Закиров не в первый раз выступает на соревнованиях. Сегодня ему предстояло провести три поединка. Начал с победы.
А вот Радмир Насыров сегодня не на ковре. 19-летний спортсмен совсем недавно стал бронзовым призером чемпионата России по каратэ. Уже сейчас каратист начал передавать свой опыт и выступил в роли наставника.
Из победителей и призеров первенства будет сформирована сборная Уфы, которая будет выступать на республиканских турнирах.