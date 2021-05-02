На Башкирию надвигаются грозы и дожди

В Башкирии в ближайшие два дня будет очень разнообразная погода: от заморозков до жары. Чего ждать жителям республики, рассказали региональные синоптики.

По их данным, 3 мая, в понедельник, будут лить небольшие дожди. Их стоит ждать ночью, днем – преимущественно без осадков. В западных районах Башкирии ожидается порывистый ветер. Столбик термометра ночью покажет +3…+8 градусов, возможны заморозки до -3. Днем температура воздуха прогреется до +16…+21 градуса.

Существенно погода не изменится и во вторник, 4 мая. Однако к осадкам еще прибавятся и весенние грозы.