«Большое горе»: в Башкирии 11-классник потерял в пожаре единственного опекуна

В Башкирии 30 апреля страшный пожар унес жизнь 68-летнего жителя Гафурийского района. В селе Красноусольский, словно спичка, вспыхнул в один миг бревенчатый дом, в котором находились 17-летний школьник и его дедушка. Подростку удалось спастись, а вот пенсионер погиб в огне.
Выжившим оказался 11-классник Сергей. В пожаре он потерял единственного опекуна. Сейчас подросток остался совсем один, без денег, документов, одежды и жилья. Неравнодушные жители ела взяли его к себе под опеку, пока он не закончит школу, однако на восстановление документов и покупку одежды нужны деньги.
Сейчас мальчика взяла к себе семья его одноклассника, иначе Сергей попал бы в приют. Они оформили над ним временную опеку, чтобы он спокойно мог закончить 11 класс.
Если вы хотите помочь Сергею, то можете это сделать переводом денег по номеру телефона 8-961-364-78-73 (Сбербанк) - Габдуллина Эльвира Минеголовна, временный опекун мальчика.