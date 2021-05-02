На трассе в Башкирии трагически погибли трое мужчин

В ведомстве рассказали, что молодой человек за рулем «Дэу Нексия» не справился с управлением авто и вылетел на обочину. Машина от сильного удара с землей перевернулась.

В этот момент в салоне легковушки были еще двое мужчин. К сожалению, ни один из них не выжил: травмы оказались несовместимы с жизнью. На момент смерти погибшим было всего 21 год, 24 года и 40 лет.