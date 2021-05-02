Путешественник из Уфы на пять месяцев ушел в одиночный пеший поход по Уралу

По его словам, эти пять месяцев он будет на тропе своего главного маршрута в жизни. Дорога будет протяженной и охватит такие точки, как исток реки Урал, южную оконечность Урала, затем пройдет по Зилаирскому плато, через Мурадымовское ущелье, Шульган-таш, по Большой южно-уральской тропе, Иремелю, Таганаю, горе Ослянке, Мань-Пупу-Нер (столбы выветривания). Путешественник посетит и высшие точки Северного и Приполярного Урала. Завершится маршрут на горе Константинов Камень.