Путешественник из Уфы на пять месяцев ушел в одиночный пеший поход по Уралу

Более 3 тысяч километров по Уралу намерен преодолеть пешком путешественник из Уфы Олег Чегодаев. О своих туристических планах мужчина рассказал в социальных сетях.
По его словам, эти пять месяцев он будет на тропе своего главного маршрута в жизни. Дорога будет протяженной и охватит такие точки, как исток реки Урал, южную оконечность Урала, затем пройдет по Зилаирскому плато, через Мурадымовское ущелье, Шульган-таш, по Большой южно-уральской тропе, Иремелю, Таганаю, горе Ослянке, Мань-Пупу-Нер (столбы выветривания). Путешественник посетит и высшие точки Северного и Приполярного Урала. Завершится маршрут на горе Константинов Камень.
Олег уверяет, что для него пятимесячный поход - это не гонка и не цель побить какие-то спортивные рекорды. Его задача, говорит он, показать людям Урал во всей его красоте, многообразии и изменчивости.
Накануне путешественник уже прошел 25 км пешком по Долгим горам и Карамурунтау. Свое восхождение мужчина начал рано утром и оказался на вершине лишь глубокой ночью. Он признается, что к этому моменту у него остались силы лишь поставить палатку и написать отчет в социальных сетях.
Фото: из личного архива Олега Чегодаева