В Уфе кондуктор довела до слез ребенка, пытавшегося расплатиться чуть порванной купюрой

В Уфе в одном из столичных автобусов произошел конфликт между кондуктором и 13-летней пассажиркой. Девочка попыталась расплатиться 50-рублевой банкнотой за проезд, однако сотрудница «Башавтотранса» отказалась ее принимать, аргументируя это тем, что край купюры порван.

Об инциденте рассказал один из очевидцев в социальных сетях.

«Девочка 13 лет на остановке «21-ая больница» зашла в автобус №57, пыталась расплатиться 50-рублевой купюрой, которая чуток надорвалась об молнию, итог на нее накричали и довели до слез» житель Уфы

По словам свидетелей, женщина попыталась высадить ребенка на следующей остановке, однако за подростка вступился пассажир транспорта и заплатил за маленькую уфимку. Извинения кондуктор не принесла, говорят очевидцы конфликта.

Напомним, что ранее президент России подписал закон, по которому следует, что детей-безбилетников высаживать из общественного транспорта нельзя. В силу закон вступил еще 7 марта.