В Уфе пропала 11-летняя Алиса Карякина

В Уфе бесследно пропала 11-летняя Алиса Карякина. Об этом сообщили ее родственники в социальных сетях.

По их словам, девочка днем ушла накануне из дома по улице Вострецова погулять и не вернулась. Всех ближайших подруг и знакомых подростка родные обзвонили, они также обратились за помощью к волонтерам.

Также сообщается, что ребенок был онлайн в WhatsApp сегодня, 2 мая, в 8 утра. Это дает надежду родителям, что с их дочерью все в порядке.