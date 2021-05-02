Жительнице Башкирии, у которой забрали сына за отсутствие унитаза, вернут ребенка

В Башкирии вернут 12-летнего Ваню его маме. Напомним, мальчика забрали в детский дом органы опеки. По их словам, в квартире семьи ужасные условия для проживания: нет унитаза, не работает ванна, обшарпаны стены.

Фото №1 - Жительнице Башкирии, у которой забрали сына за отсутствие унитаза, вернут ребенка

Данная история вышла на республиканский уровень и привлекла внимание многих неравнодушных людей. Волонтеры Стерлитамака сразу же объявили сбор денег, чтобы начать ремонт в квартире и помочь семье вновь воссоединиться. Добровольцы в свободное время красили стены, меняли сантехнику и перекладывали полы. И вот, ремонт почти подошел к концу, рассказали они.

«Уже в конце мая мальчик приедет домой с детского дома. Также у нас есть хорошие новости. Ванечка прошел отбор в кадетскую школу в Ишимбае и сейчас готовится к экзаменам. Наш Ваня очень умный, в дневнике всего одна «4». Все, что мы могли, мы сделали. Далее уже будем поддерживать маму и мальчика»

Регина Бергулиева, волонтер АНО «Радуга добра»

Также известно, что мама Вани сейчас находится Центре содействия семейному воспитанию «Виктория», где ей оказывается психолого-педагогическая, социально-педагогическая и юридическая помощь.

Подробно об этой истории мы рассказывали в нашем сюжете, который вы можете посмотреть здесь.

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