Жительнице Башкирии, у которой забрали сына за отсутствие унитаза, вернут ребенка

«Уже в конце мая мальчик приедет домой с детского дома. Также у нас есть хорошие новости. Ванечка прошел отбор в кадетскую школу в Ишимбае и сейчас готовится к экзаменам. Наш Ваня очень умный, в дневнике всего одна «4». Все, что мы могли, мы сделали. Далее уже будем поддерживать маму и мальчика»

Регина Бергулиева, волонтер АНО «Радуга добра»