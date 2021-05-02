«Неприязнь и агрессия»: детский омбудсмен Башкирии рассказала о непростой жизни школьницы

Детский омбудсмен Башкирии Милана Скоробогатова рассказала о жизни маленькой девочки Ани, с которой она знакома уже несколько лет. Ребенок, по словам правозащитницы, с 6 лет воспитывалась в приемных семьях: ее маму лишили родительских прав. Все это время девочка не могла ужиться ни в одном новом доме.

«Анечка с маленького возраста росла без родительской заботы. Частая смена учреждений сформировала отсутствие привязанностей у ребенка. С 6 лет Аня воспитывалась в приемной семье, но и там отношения не сложились. Вновь учреждения…» Милана Скоробогатова

Однако шанс на здоровую и крепкую семью у девочки появился, когда мама Анны решила восстановиться в родительских правах. Через какое-то время ребенок уже был под присмотром мамы, и все надеялись, что Анна получит все то, что так давно хотела: родительскую заботу, любовь, внимание и ласку. Однако этого не случилось.

«Нам всем казалось, что это счастье для Ани - дом, семья, мама, папа, братья, сестры. Но и тут неудача... Огромная потребность ребенка в любви, внимании, заботе и принятии не была удовлетворена. Обиды на маму, неприязнь и агрессия в семье стали причиной побегов из дома и совсем недетских поступков. И вновь учреждение...» Милана Скоробогатова

Милана Скоробогатова признается, что история с Анной занимает в ее душе особое место. Детский омбудсмен до сих пор думает о том, как наладить жизнь девочки так, чтобы она реализовалась и была успешной в будущем.