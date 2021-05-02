«Неприязнь и агрессия»: детский омбудсмен Башкирии рассказала о непростой жизни школьницы
Детский омбудсмен Башкирии
Милана Скоробогатова рассказала о жизни маленькой девочки Ани, с которой она
знакома уже несколько лет. Ребенок, по словам правозащитницы, с 6 лет
воспитывалась в приемных семьях: ее маму лишили родительских прав. Все это
время девочка не могла ужиться ни в одном новом доме.
«Анечка с
маленького возраста росла без родительской заботы. Частая смена учреждений
сформировала отсутствие привязанностей у ребенка. С 6 лет Аня воспитывалась в
приемной семье, но и там отношения не сложились. Вновь учреждения…»
Милана Скоробогатова
Однако
шанс на здоровую и крепкую семью у девочки появился, когда мама Анны решила
восстановиться в родительских правах. Через какое-то время ребенок уже был под
присмотром мамы, и все надеялись, что Анна получит все то, что так давно
хотела: родительскую заботу, любовь, внимание и ласку. Однако этого не
случилось.
«Нам всем казалось, что это счастье для Ани - дом,
семья, мама, папа, братья, сестры. Но и тут неудача... Огромная потребность
ребенка в любви, внимании, заботе и принятии не была удовлетворена. Обиды на
маму, неприязнь и агрессия в семье стали причиной побегов из дома и совсем
недетских поступков. И вновь учреждение...»
Милана Скоробогатова
Милана Скоробогатова признается, что история с Анной занимает
в ее душе особое место. Детский омбудсмен до сих пор думает о том, как наладить
жизнь девочки так, чтобы она реализовалась и была успешной в будущем.
«Такой случай в работе с ребенком, который пережил много
отказов от взрослых и прошел путь не одного учреждения, далеко не единичен. Нет
готовых рецептов, нет шаблонов и заранее приготовленных фраз. Для всей системы
поддержки главным сейчас является выстраивание доверительных отношений с
ребенком, восстановление детско-родительских отношений и планирование
жизненного пути для Ани»