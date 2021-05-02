МЧС предупреждает жителей Башкирии о заморозках и плохой видимости на дорогах

В Башкирии ожидаются опасные погодные условия. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РБ со ссылкой на региональных метеорологов.
По их прогнозам, в республике разбушуется сильный ветер. Его скорость будет достигать 17 м/с.
Однако на этом неприятные сюрпризы погоды не заканчиваются. Жителям северных и горных районов Башкирии стоит готовиться к ночным заморозкам. Столбик термометра опустится ночью до -3 градусов.
Автолюбителям тоже стоит быть осторожнее. На дорогах республики ожидается ухудшение видимости из-за тумана.
Жителям республики рекомендуется при сильных порывах ветра не выходить из дома. Если опасные погодные явления застали вас на улице, необходимо укрыться в подъездах, подземных переходах или других помещениях.
Единый номер вызова экстренных служб – 112. Телефон главного управления МЧС России по РБ – 8(347) 233-99-99.