МЧС предупреждает жителей Башкирии о заморозках и плохой видимости на дорогах

В Башкирии ожидаются опасные погодные условия. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РБ со ссылкой на региональных метеорологов.

По их прогнозам, в республике разбушуется сильный ветер. Его скорость будет достигать 17 м/с.

Однако на этом неприятные сюрпризы погоды не заканчиваются. Жителям северных и горных районов Башкирии стоит готовиться к ночным заморозкам. Столбик термометра опустится ночью до -3 градусов.

Автолюбителям тоже стоит быть осторожнее. На дорогах республики ожидается ухудшение видимости из-за тумана.

«На автодорогах ночью и утром местами прогнозируется туман, видимость 500-1000 метров» пресс-служба МЧС по РБ

Жителям республики рекомендуется при сильных порывах ветра не выходить из дома. Если опасные погодные явления застали вас на улице, необходимо укрыться в подъездах, подземных переходах или других помещениях.