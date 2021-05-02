В Башкирии восстанавливают взорвавшийся газопровод

Участок дороги Уфа-Инзер-Белорецк возле села Серменево по-прежнему остается закрытым для проезда транспорта. Предположительно, до 4 мая. В минувшую пятницу здесь произошла разгерметизация и возгорание газопровода.

Пламя было видно за несколько километров. Стена огня преградила маршрут автомобилистам, и им пришлось искать объездные пути. Взрыв частично повредил участок дороги Уфа-Инзер-Белорецк. Хлопок был такой силы, что разбудил жителей Серменево. Некоторым показалось, что в небо пролетел сверхзвуковой самолет.

Фото №1 - В Башкирии восстанавливают взорвавшийся газопровод

Жертв и пострадавших нет. Чтобы огонь не распространился, вокруг провели опашку участка. Пламя повредило лишь несколько деревьев. Однако лесного пожара удалось избежать. Были закрыты задвижки газопровода, но пришлось ждать, когда выгорят остатки газа. Населенные же пункты не были отключены от голубого топлива. Его пустили по резервной линии. Пока на месте продолжают работу аварийно-ремонтные службы компании «Газпром трансгаз Уфа». Объезд возможен через село Серменево.

Фото №2 - В Башкирии восстанавливают взорвавшийся газопровод

На сегодняшний день завершаются ремонтно-восстановительные работы на линии газопровода. Пока идет с опережением графика. После работ на самом газопроводе будет уже восстановление дорожного полотна. В соответствии нормативными документами УДХ перекрытие дороги завтра до 12 часов дня. Возможно, к этому моменту уже дорогу откроют.

Антон Локоцков, руководитель единой дежурно-диспетчерской службы Белорецкого района
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