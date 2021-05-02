В Башкирии восстанавливают взорвавшийся газопровод

Пламя было видно за несколько километров. Стена огня преградила маршрут автомобилистам, и им пришлось искать объездные пути. Взрыв частично повредил участок дороги Уфа-Инзер-Белорецк. Хлопок был такой силы, что разбудил жителей Серменево. Некоторым показалось, что в небо пролетел сверхзвуковой самолет.

Жертв и пострадавших нет. Чтобы огонь не распространился, вокруг провели опашку участка. Пламя повредило лишь несколько деревьев. Однако лесного пожара удалось избежать. Были закрыты задвижки газопровода, но пришлось ждать, когда выгорят остатки газа. Населенные же пункты не были отключены от голубого топлива. Его пустили по резервной линии. Пока на месте продолжают работу аварийно-ремонтные службы компании «Газпром трансгаз Уфа». Объезд возможен через село Серменево.