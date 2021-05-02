Башкирские отшельники: как живут старики в умирающих деревнях

Одни на всю деревню, или самовольная изоляция. Без газа и магазинов, но с большим хозяйством. Как живут последние жители деревни Ольховка в Туймазинском районе, расскажем в специальном репортаже «Старики-отшельники». Впрочем, отшельниками они себя не признают и уезжать из своей деревни никуда не собираются.

Таких героев репортажа на БСТ ещё не было. Раньше их можно было увидеть только где-нибудь в советском кино. Но разница в том, что это не актеры, а реальные люди. Настолько самобытные, живущие в каком-то удивительном единении с природой. И они не играют, а живут, искренне и щедро делятся эмоциями: плачут и смеются, вдохновляют и заряжают своей невероятной энергией, желанием жить.