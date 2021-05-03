В Башкирию вернется весенняя жара

Синоптики Башкирии пообещали жителям республики возвращения тепла уже в ближайшее время. Уже завтра, 4 мая, в Башкирии воздух прогреется до +26 градусов.

Фото №1 - В Башкирию вернется весенняя жара

«Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь. Температура воздуха ночью +6…+11°, местами до +1°, днем 21-26°»

пресс-служба Башгидрометцентра

Однако погода преподнесет и неприятные сюрпризы. В республике разбушуется порывистый ветер и, по словам метеорологов, стоит ждать в этот день гроз.

Существенно погода не изменится и 5 мая, в среду.

«Местами кратковременные дожди, гроза. Ветер южный с переходом на западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью +7…+12°, днем 15-20°, по югу до 25°»

пресс-служба Башгидрометцентра
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