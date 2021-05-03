В Башкирию вернется весенняя жара

Синоптики Башкирии пообещали жителям республики возвращения тепла уже в ближайшее время. Уже завтра, 4 мая, в Башкирии воздух прогреется до +26 градусов.

«Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь. Температура воздуха ночью +6…+11°, местами до +1°, днем 21-26°» пресс-служба Башгидрометцентра

Однако погода преподнесет и неприятные сюрпризы. В республике разбушуется порывистый ветер и, по словам метеорологов, стоит ждать в этот день гроз.

Существенно погода не изменится и 5 мая, в среду.