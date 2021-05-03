В Башкирию вернется весенняя жара

Синоптики Башкирии пообещали
жителям республики возвращения тепла уже в ближайшее время. Уже завтра, 4 мая,
в Башкирии воздух прогреется до +26 градусов.
«Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь. Температура
воздуха ночью +6…+11°, местами до +1°, днем 21-26°»пресс-служба Башгидрометцентра
Однако
погода преподнесет и неприятные сюрпризы. В республике разбушуется порывистый
ветер и, по словам метеорологов, стоит ждать в этот день гроз.
Существенно
погода не изменится и 5 мая, в среду.
«Местами
кратковременные дожди, гроза. Ветер южный с переходом на западный умеренный,
местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью +7…+12°, днем 15-20°, по
югу до 25°»пресс-служба Башгидрометцентра