В Башкирии год назад пропала Зайнап Рахимова

Как уточнили в ведомстве, последний раз женщину видели 10 июля прошлого года в СНТ «Ромашка». Женщина вышла из своего садового домика и, предположительно, направилась обратно в город, однако домой она так и не вернулась. Поиски осложняются тем, что у пропавшей серьезные проблемы с памятью, ей необходима медицинская помощь.