В Башкирии год назад пропала Зайнап Рахимова

В Уфе без вести пропала 78-летняя Зайнап Рахимова. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Как уточнили в ведомстве, последний раз женщину видели 10 июля прошлого года в СНТ «Ромашка». Женщина вышла из своего садового домика и, предположительно, направилась обратно в город, однако домой она так и не вернулась. Поиски осложняются тем, что у пропавшей серьезные проблемы с памятью, ей необходима медицинская помощь.
Приметы: на вид 75-80 лет, рост 150-155 см, худощавого телосложения, лицо продолговатое, волосы до плеч, темные с проседью, брови дугообразные, редкие, прямая, губы тонкие, ушные раковины прилегающие, глаза темные.
Была одета: куртка белого цвета, с капюшоном, платок белого цвета, юбка черная, ботинки коричневые.
Особые приметы: страдает потерей памяти.
Просим всех, кто обладает какой-либо информацией о его местонахождении обратиться в Отдел МВД России по Уфимскому району: РБ г. Уфа, ул. Октябрьской революции 69. Контактные телефоны: Д/Ч 279-49-34; ОУР: 279-46-16; 8917-78-22-310.