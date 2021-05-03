В Башкирии в страшном ДТП погиб двухлетний ребенок

Страшная авария, произошедшая глубокой ночью на трассе в Башкирии, унесла жизнь двухлетнего мальчика. О трагедии сообщили в пресс-службе ГИБДД по РБ.

Как уточнили в ведомстве, ДТП было зафиксировано этой ночью на 96 километре трассы Чишмы – Киргиз-Мияки. Мужчина за рулем «KIA Optima» врезался во внезапно появившуюся лошадь посреди дороги. От сильного удара машину буквально смяло.

Сообщается, что в салоне в этот момент были 5-летняя дочь 31-летнего жителя Москвоской области и двухлетний сын. Мальчик скончался от полученных травм до приезда «скорой». Его папа получил также серьезные переломы и ушибы, ему понадобилась помощь врачей. Сообщается также, что животное не выжило.