В Башкирии насмерть разбились двое парней на отечественной легковушке

В Башкирии произошло смертельное ДТП, в котором погибли молодые люди 28 и 29 лет. Об этом сообщает главный автоинспектор республики Динар Гильмутдинов.

Известно, что трагедия случилась накануне на 4 километре автодороги Верхние Татышлы - Вязовка Татышлинского района. Двое мужчин ехали в автомобиле ВАЗ-2106. В какой-то момент водитель не справился с управлением и вылетел в кювет, как итог, машина опрокинулась.

От полученных травм молодые люди скончались до приезда «скорой».