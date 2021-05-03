В Башкирии медведь пригнал отару овец домой (видео)

В Башкирии жители деревни Сергеевка стали свидетелями необычного явления – по склонам холма медведь гонял отару овец. Селяне уже успели прозвать лесного зверя местным пастухом.
Видео с косолапым появилось в одной из групп Мелеузовского района. На кадрах видно, как медведь бежит за овцами, подгоняя их домой. К сачтью, ни одна овечка не пострадала.
Известно, что медведю всего три года, он осиротел, еще будучи совсем маленьким. Сейчас, по словам специалистов, он привыкает к самостоятельной жизни и крайне важно, чтобы он умел добывать еду без помощи людей.
Ранее жителем деревни неоднократно говорилось, чтобы они не выпускали скот пастись без присмотра, так как медведь приучится выходить к людям, а это может привести к трагедии.