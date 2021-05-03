В Башкирии медведь пригнал отару овец домой (видео)

«Роль пастуха пришлось выполнить, предположительно, трехлетнему медведю, который первый год без мамы приспосабливается к самостоятельной жизни. Важно, чтобы сейчас у него сформировались правильные привычки. Он должен научиться находить и добывать еду в лесу, вдали от людей. А бесконтрольно пасущийся скот приучит его питаться неправильно. Он станет чаще и ближе подходить к домам, что может привести к трагедии»

Владимир Кузнецов, директор национального парка «Башкирия»