В Башкирии медведь пригнал отару овец домой (видео)

В Башкирии жители деревни Сергеевка стали свидетелями необычного явления – по склонам холма медведь гонял отару овец. Селяне уже успели прозвать лесного зверя местным пастухом.

Видео с косолапым появилось в одной из групп Мелеузовского района. На кадрах видно, как медведь бежит за овцами, подгоняя их домой. К сачтью, ни одна овечка не пострадала.

Известно, что медведю всего три года, он осиротел, еще будучи совсем маленьким. Сейчас, по словам специалистов, он привыкает к самостоятельной жизни и крайне важно, чтобы он умел добывать еду без помощи людей.

«Роль пастуха пришлось выполнить, предположительно, трехлетнему медведю, который первый год без мамы приспосабливается к самостоятельной жизни. Важно, чтобы сейчас у него сформировались правильные привычки. Он должен научиться находить и добывать еду в лесу, вдали от людей. А бесконтрольно пасущийся скот приучит его питаться неправильно. Он станет чаще и ближе подходить к домам, что может привести к трагедии»

Владимир Кузнецов, директор национального парка «Башкирия»

Ранее жителем деревни неоднократно говорилось, чтобы они не выпускали скот пастись без присмотра, так как медведь приучится выходить к людям, а это может привести к трагедии.

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