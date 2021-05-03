Стало известно, когда в Уфе отключат горячую воду

В мае в Уфе отключат воду. Об этом сообщает местная администрация. Как уточнили в мэрии, причина - плановые ремонтные работы.
Воду, согласно информации МУП «Уфимские инженерные сети», будут отключать в домах поэтапно, однако примерное время работ - 6-7 дней, именно столько придеся уфимцам потерпеть неудобства.
Далее мы приводим полный список актуальных адресов домов и даты отключения горячей воды.
С 17 мая по 23 мая воду отключат:
улица Аксакова, 58; 58/1; 60; 62; 7; 72;
улица Гафури, 101; 105; 11; 13; 13/1; 15; 17; 19; 19/1; 21; 25; 27; 27/1; 27/2; 29; 4; 40; 48; 50; 52; 6;
улица Гоголя, 53; 57;
улица Дорофеева, 3/1; 3/2;
улица Заки Валиди, 1; 3; 5; 7; 9;
улица Зенцова, 81а/20;
улица Карла Маркса, 15/2; 25; 5/1; 9/1;
улица Кирова, 34; 34/а; 34/б; 34/в;
улица Коммунистическая, 14; 16; 22; 36;
улица Красина, 13; 13.; 13/1; 13/3; 15; 19;
улица Крупской, 6; 8;
улица Пушкина, 35/3; 43; 45; 52; 52.; 54; 54/1; 56;
улица Свердлова, 47; 49; 53; 56; 57; 69;
улица Султанова, 24; 8;
улица Цюрупы, 27; 44/1; 44/2; 75; 77; 80;
улица Чернышевского, 100; 14/1;
улица Авроры, 1; 11; 11/1а; 11/1б; 11/1в; 11/2; 13/1; 13/2; 15; 15/1; 17; 3; 3/1; 5; 5/10; 5/12; 5/1а; 5/1б; 5/1в; 5/3; 5/4; 5/5; 5/6; 5/7; 5/8; 5/9; 7; 7/1а; 7/1б; 7/1в; 7/2; 7/3; 7/4; 7/5; 9/1; 9/2; 25; 25/1; 25/3; 25/4; 25/5; 27; 27/1; 29; 31;
улица Батырская, 10; 10/1; 12; 14; 14/1; 14/2; 16; 16/1; 18; 4; 4/1; 6; 8/1; 8/2;
улица Рабкоров, 1; 11; 11/1; 11/2; 11/3; 3; 5; 5/1; 5/2; 9; 22; 22/2; 24; 26;
улица Степана Кувыкина, 14; 14/2; 14/3; 14/4; 14/5; 18; 18/1; 18/2; 18/3; 20;
улица Мубарякова, 12; 12/2; 16; 18; 20; 22; 22/1;
улица Софьи Перовской, 19/2; 21/1; 21/2; 21/3; 21/5; 23; 23/1; 25; 25/1; 25/2; 25/3; 27.
С 17 по 28 мая горячей воды не будет по адресам:
улица Связи, 1/1;
улица Ленина, 84;
улица Революционная, 49;
площадь Первомайская, 3.
С 24 по 30 мая отключение планируется в жилых домах по адресу:
улица Альшеевская, 14/а;
улица Акназарова 18; 20; 24; 25; 26; 27;
улица Грозненская, 67/1; 67/2; 67/3; 67/4; 67/5; 69/7; 71/1;
на улице Дагестанская, 11/1; 13/1; 13/2; 15/1; 16; 16/1; 17/1; 19/1; 21; 27; 31; 9/1;
улица Красноводская, 4;
улица Левитана, 14/2; 14/3; 14/4; 14/5; 14/6; 14/7; 20; 22; 22/1; 22/2; 36; 36/1; 38; 38/1; 38/2; 38/3; 41; 71;
улица Магистральная, 12; 2; 2/1; 20/1; 27; 27/1; 27/2; 4; 6; 9; 9/а;
улица Минская, 58;
улица Мусоргского, 23;
улица Мусы Джалиля, 64; 66; 68; 68/1; 72/1; 74; 74/1; 74/2; 74/3;
улица Островского, 16/1; 18; 18/1;
улица Правды, 1; 15; 18/2; 20/1; 21; 23; 25; 25/1; 25/2; 31/1; 37/1;
улица Ухтомского, 10; 11; 12; 13; 14; 17; 22; 24; 26; 26/2; 28; 30; 30/1; 30/2;
улица Центральная, 1/2; 18/1; 6/1;
улица Акназарова, 18; 20; 24; 25; 26; 27;
улица Бакалинская, 50; 50/1; 60; 60/1; 60/2; 60/3; 62; 66; 66/1; 66/2; 66/3; 66/4; 66/5; 68; 68/1; 68/2; 68/3; 68/4; 70; 70/1; 70/2; 50;
улица Красноводская, 4;
улица Менделеева, 151; 153; 155; 136/1; 136/2; 140; 140/3; 142; 146/2; 148/3; 150; 150/2; 150/3; 150/5; 152; 171; 171/1; 171/2; 171/3; 173; 173/1; 173/2; 173/3; 175/а; 175/б; 177/1; 177/2; 185; 187; 189; 191/а; 195/2; 128/1; 138; 140/1; 150/4; 150/6; 150/7; 152/4; 193; 193/1;
улица Минигали Губайдуллина, 11; 3; 5; 17/3; 19/3; 19/6; 19/6;
улица Обская, 5; 5/1;
улица Баргузинская, 19; 6;
улица Генерала Горбатова, 3/2; 3/3; 5/1; 7; 7/4; 7/5; 9;
Минигали Губайдуллина, 17; 17/1; 17/2; 19; 19/1; 19/4; 19/5; 21; 21/2; 21/3; 23; 23/1; 25; 25/1; 25/2; 25/3;
улица Обская, 16/1; 20; 5; 5/1;
улица Сагита Агиша, 10; 10/1; 14; 14/1; 16; 18; 18/1; 22; 22/1; 26; 26/1;
улица Степана Злобина, 11; 15; 20; 20/1; 20/2; 22/1а; 22/1б; 22/1в; 24; 26; 28; 28/1; 28/2; 32; 32/1; 32/2; 34; 34/1; 34/2; 38/2; 40; 42; 44; 46/6; 5; 5/1; 5/3; 7; 9.
С 24 мая по 4 июня без горячей воды останутся собственники квартир:
на улице Ак-Идель, 2/б; 2/в;
на улице Малая Лесозаводская, 1; 2/1; 3/а;
на улице Рижской, 1/1.
С 24 мая по 6 июня ремонтные работы будут идти:
на улице Зайнуллы Расулевой, 6; 8;
на улице Заки Валиди, 60; 62/1; 62/2; 62/3; 66;
на улице Октябрьской Революции, 40; 54/б; 54/а;
на улице Салавата, 11/1; 13; 15; 15/1; 17;
на проспекте Салавата Юлаева 1/1.
С 31 мая по 6 июня горячую воду отключат по адресам:
улица Батырская, 41/4;
улица Высотная, 10; 10/1; 12; 12/3; 12/4; 14; 8/3;
бульвар Дуванский, 17/1; 21/1; 24/1; 25; 27/29; 30;
улица Караидельская, 4;
улица Менделеева, 108; 112/2; 116; 122; 122/1;
улица Мубарякова, 10; 10/1; 11; 11/1; 11/2; 11/3; 13; 2/1; 2/2; 2/3; 2/4; 2/5; 3; 4/1; 5; 6/1; 7; 7/1; 7/2; 8; 9; 9/1;
улица Муксинова, 1; 11; 2/1; 3; 5; 7; 7/1; 9;
улица Рабкоров, 10; 10/а; 12; 14; 16; 2/3; 2/4; 2/5; 2/9; 4; 4/1; 6; 6/а; 6/б; 8;
улица Софьи Перовской, 11; 11/1; 11/3; 11/4; 11/5; 13; 13/1; 13/4; 13/а; 13/б; 13/в; 13/г; 15; 15/1; 52; 54;
улица Степана Кувыкина, 1; 1/а; 1/б; 1/в; 1/г; 10; 10/а; 11/1; 12; 13; 13/а; 15; 15/а; 17/1; 19; 19/а; 21; 21/1; 23; 23/1; 23/2; 29; 3; 31; 39; 4; 4/1; 4/2; 5/1; 6; 6/1; 7; 7/а; 8; 9; 9/а; 96/2.
С 31 мая по 10 июня горячее водоснабжение отключат:
на улице Габдуллы Амантая, 1; 10; 12; 12/1; 12/2; 12/3; 2; 2/1; 3; 4; 4/1; 5; 6; 6/1; 7; 7/1; 9;
на улице Муксинова, 2/3.