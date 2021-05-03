В Башкирии пропала 78-летняя Альбира Нуруллина

В Башкирии объявили поиски пенсионерки Альбиры Нуруллиной. Сообщение об этом появилось в социальных сетях добровольческого отряда «Лиза Алерт».

Как уточняют волонтеры, женщина исчезла накануне в селе Николо-Берёзовка. Пенсионерка вышла из дома в неизвестном направлении, и с тех пор о ней нет вестей.