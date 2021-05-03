В Башкирии пропала 78-летняя Альбира Нуруллина

В Башкирии объявили поиски пенсионерки Альбиры Нуруллиной. Сообщение об этом появилось в социальных сетях добровольческого отряда «Лиза Алерт».
Как уточняют волонтеры, женщина исчезла накануне в селе Николо-Берёзовка. Пенсионерка вышла из дома в неизвестном направлении, и с тех пор о ней нет вестей.
Сейчас волонтеры объявили мобилизацию и намерены прочесать близлежащие территории: лес, посадки, а также окрестности.
Приметы Альбиры:
Рост 160 см, среднего телосложения, чёрные короткие волосы с проседью, карие глаза.
Была одета в розовую ветровку, зелёную с желтыми рукавами тунику, зелёную кофту, чёрные брюки, чёрные калоши.
Всем, кто знает, где может находиться пропавшая, просьба позвонить по номеру: 8-800-700-54-52.