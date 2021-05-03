В Башкирии ветераны начали получать поздравления с Днем Победы от президента

В России началась доставка персональных поздравлений с наступающим Днем Победы от президента Владимира Путина. Весточку получат ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла и блокадники. Всего в России почтальоны доставят более 800 тысяч таких писем, из них в Башкортостане – более 23 тысяч.

Ветеран Великой Отечественной войны Владимир Журин уже получил персональное письмо-поздравление от президента России Владимира Путина с наступающим 9 мая. Традиция хоть и ежегодная, но самое приятное в ней – внимание. Пенсионеру с супругой далеко за 80 лет, и такая поддержка, по их словам, ободряет.

Большое спасибо, вам спасибо за то, что вы находите время, вы же работаете в воскресенье и субботу, находите время и выделяете мне большое внимание. Владимир Журин, ветеран Великой Отечественной войны

Доставка писем ко Дню Победы началась 3 мая и продолжится до 8 мая. Всего в России такие поздравления от Владимира Путина получат более 800 тысяч человек. В Башкортостане – более 23 тысяч. Каждый конверт художественно оформлен и будет передан ветеранам войн, труженикам тыла, блокадникам.

Адресаты ждут волнительно, трогательно им очень вручать эти письма, зачастую со слезами на глазах получают это трогательное поздравление. Олеся Агаллямова, начальник отделения почтовой связи №450076