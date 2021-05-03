В Башкирии ветераны начали получать поздравления с Днем Победы от президента

В России началась доставка персональных поздравлений с наступающим Днем Победы от президента Владимира Путина. Весточку получат ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла и блокадники. Всего в России почтальоны доставят более 800 тысяч таких писем, из них в Башкортостане – более 23 тысяч.
Ветеран Великой Отечественной войны Владимир Журин уже получил персональное письмо-поздравление от президента России Владимира Путина с наступающим 9 мая. Традиция хоть и ежегодная, но самое приятное в ней – внимание. Пенсионеру с супругой далеко за 80 лет, и такая поддержка, по их словам, ободряет.
Доставка писем ко Дню Победы началась 3 мая и продолжится до 8 мая. Всего в России такие поздравления от Владимира Путина получат более 800 тысяч человек. В Башкортостане – более 23 тысяч. Каждый конверт художественно оформлен и будет передан ветеранам войн, труженикам тыла, блокадникам.
Каждое письмо будет передано лично в руки ветерану Великой Отечественной войны. Как поясняют в почтовых отделениях, при необходимости специалисты Почты России будут уточнять новое место жительства ветерана и доставлять поздравления по актуальным адресам. Если адресата не окажется дома, например, переехал на дачу или временно отсутствует, письмо будет храниться в ближайшем отделении еще месяц, в течение которого будет вестись поиск получателя.