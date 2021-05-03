«Во сне вижу все эти ужасы»: как живет дитя войны из Башкирии

В селе Садовом Миякинского района живет единственный ребенок войны. 9 мая она отметит свой юбилей. Салие Гайнетдиновой исполнится 90 лет. Ей было 10, когда началась Великая Отечественная война. Несмотря на свой возраст, женщина ведет активный образ жизни: разводит пчел, пишет стихи.

Самое главное для пчел – теплая и солнечная погода. Обо всех прихотях насекомых Салия Халиковна знает с детства, к пчеловодству ее приучил отец. Уже 80 лет с пчелами женщина на ты.

Человек к этому привыкает, вот когда видишь, как эти пчелки работают, сам вот работаешь тоже. Салия Гайнетдинова

Несмотря на возраст, Салия Халиковна работает, как пчелка. Содержание пасеки – это не единственное, чем занимается женщина. Почти все силы уходят на написание стихов. Салия была 10-летней девочкой, когда началась Великая Отечественная война. Иногда, как говорит женщина, она просыпается среди ночи в слезах, еле дыша. Во сне часто видит умерших друзей и родственников. После этого идет к письменному столу и выливает все эмоции на бумагу.

Вот не писать, когда мысль уже зародилась в голове, это очень больно. Я во сне вижу все эти ужасы войны. Салия Гайнетдинова

После войны Салия Халиковна 40 лет проработала учительницей русского и немецкого языков. За это время она узнала от своих учеников ужасы другой, не менее кровопролитной войны. Еще одно стихотворение она написала о своем ученике, который погиб в Афганистане.

Периодически она приходит сюда возложить к мемориалу цветы. Памятник ждущей матери в аллее села Садовое для Салии Халиковны – это еще одно напоминание об ужасе, который, будучи подростком, она испытала на себе. В 1942 году ее соседка родила маленькую девочку. Однажды Салия Гайнетдинова вместе со своей сестрой пришла на помощь к матери-одиночке и увидела, что ее ребенок уже 2 дня ничего не ел.

Ой, говорит, у моих ног мой ребенок, я не могу его кормить, у меня грудь опухла. Она потом с ума сошла, умерла, дочь осталась. Вот как такое забудешь? Я не могу. Салия Гайнетдинова

В день, когда закончилась война, Салие Халиковне исполнилось 14 лет. По документам она родилась 24 апреля, но фактически появилась на свет 9 мая.

Это дедушка так сделал, потому что апрель – это месяц, когда родился пророк Мухаммед, и вот чтобы мы были похожи на него, были добрыми, хорошими, людям помогали. Салия Гайнетдинова