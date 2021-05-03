«Во сне вижу все эти ужасы»: как живет дитя войны из Башкирии

В селе Садовом Миякинского района живет единственный ребенок войны. 9 мая она отметит свой юбилей. Салие Гайнетдиновой исполнится 90 лет. Ей было 10, когда началась Великая Отечественная война. Несмотря на свой возраст, женщина ведет активный образ жизни: разводит пчел, пишет стихи.
Самое главное для пчел – теплая и солнечная погода. Обо всех прихотях насекомых Салия Халиковна знает с детства, к пчеловодству ее приучил отец. Уже 80 лет с пчелами женщина на ты.
Несмотря на возраст, Салия Халиковна работает, как пчелка. Содержание пасеки – это не единственное, чем занимается женщина. Почти все силы уходят на написание стихов. Салия была 10-летней девочкой, когда началась Великая Отечественная война. Иногда, как говорит женщина, она просыпается среди ночи в слезах, еле дыша. Во сне часто видит умерших друзей и родственников. После этого идет к письменному столу и выливает все эмоции на бумагу.
После войны Салия Халиковна 40 лет проработала учительницей русского и немецкого языков. За это время она узнала от своих учеников ужасы другой, не менее кровопролитной войны. Еще одно стихотворение она написала о своем ученике, который погиб в Афганистане.
Периодически она приходит сюда возложить к мемориалу цветы. Памятник ждущей матери в аллее села Садовое для Салии Халиковны – это еще одно напоминание об ужасе, который, будучи подростком, она испытала на себе. В 1942 году ее соседка родила маленькую девочку. Однажды Салия Гайнетдинова вместе со своей сестрой пришла на помощь к матери-одиночке и увидела, что ее ребенок уже 2 дня ничего не ел.
В день, когда закончилась война, Салие Халиковне исполнилось 14 лет. По документам она родилась 24 апреля, но фактически появилась на свет 9 мая.
Свой 90-летний юбилей Салия Гайнетдинова отмечает в кругу семьи. У нее много внуков и правнуков. Двое сыновей всегда рядом. Несмотря на чувство потери и боль, которые никогда не покидают ее, Салия Халиковна, как мирный воин, борется за свое счастье и счастье своих близких, сохраняя в большом доме свет и гармонию.