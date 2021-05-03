«Поминать – это святое»: в Башкирии в День поминовения привели в порядок кладбища

Во всех районах республики сегодня прошли субботники на кладбищах. 3 мая указом главы Башкортостана объявлено Днем поминовения и почитания. Убирались жители не только на могилах своих родственников, уделили внимание благоустройству заброшенных погостов.

На могиле своей родственницы Татьяна Чуркина порядок поддерживает постоянно. Убирает мусор, оставляет цветы. Заметила, что краска на оградке стала тусклой – сегодня обновили цвет. Есть у женщины и близкие, похороненные на Тимашевском кладбище, поэтому уборка сегодня запланирована до вечера.

Знаменательный день, поминовение родных. Тетя для меня была близким человеком. Она нянчила моих детей. У нее родных нету, жила с нами. Поминать – это святое. Татьяна Чуркина

День поминовения должен был пройти в республике 2 мая, но выпал на Христово Воскресенье, и его перенесли на следующий после праздника день.

Листья, красим, сажаем цветочки, если нужно посадить. Наверху бросовые могилки. Как же не убрать, тоже убираем листочки. Людмила Мясникова

В соцсетях Радий Хабиров отметил, что в этот день особое внимание нужно уделить благоустройству могил участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, ветеранов боевых действий. В Иглинском районе привели в порядок памятник фронтовику Василию Алексееву. Краска на оградке давно облупилась, ее покрасили в белый цвет и возложили свежие гвоздики к могиле усопшего.

К сожалению, у него не осталось родственников и некому позаботиться о его могиле. Мы с коллегами из администрации Иглинского района приехали, чтобы облагородить и привести в порядок место его захоронения. И показать пример другим жителям района. Алексей Гусев, министр торговли и услуг Республики Башкортостан

В Кушнаренковском районе возле погостов дежурили грузовики – активисты спилили и вывезли крупные деревья, они загромождали кладбище. Собрали листья и другой мусор. Убрались на могилах, по виду которых понятно, что родственников у усопших не осталось.

В частности, убирали могилу семьи Тимофеевых. Она была врачом и сделала многое для выздоровления населения. Он был учителем и имеет славную биографию. Руслан Гизатуллин, врио главы администрации Кушнаренковского района