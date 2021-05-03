«Поминать – это святое»: в Башкирии в День поминовения привели в порядок кладбища

Во всех районах республики сегодня прошли субботники на кладбищах. 3 мая указом главы Башкортостана объявлено Днем поминовения и почитания. Убирались жители не только на могилах своих родственников, уделили внимание благоустройству заброшенных погостов.
На могиле своей родственницы Татьяна Чуркина порядок поддерживает постоянно. Убирает мусор, оставляет цветы. Заметила, что краска на оградке стала тусклой – сегодня обновили цвет. Есть у женщины и близкие, похороненные на Тимашевском кладбище, поэтому уборка сегодня запланирована до вечера.
День поминовения должен был пройти в республике 2 мая, но выпал на Христово Воскресенье, и его перенесли на следующий после праздника день.
В соцсетях Радий Хабиров отметил, что в этот день особое внимание нужно уделить благоустройству могил участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, ветеранов боевых действий. В Иглинском районе привели в порядок памятник фронтовику Василию Алексееву. Краска на оградке давно облупилась, ее покрасили в белый цвет и возложили свежие гвоздики к могиле усопшего.
В Кушнаренковском районе возле погостов дежурили грузовики – активисты спилили и вывезли крупные деревья, они загромождали кладбище. Собрали листья и другой мусор. Убрались на могилах, по виду которых понятно, что родственников у усопших не осталось.
Единый день поминовения и почитания прошел во всех муниципалитетах республики. На погостах присутствовали священнослужители. Для удобства жителей в Уфе продлили маршруты автобусов до остановок Южное и Северное кладбище.