В Уфе простились с профессором БашГУ Тимергали Кильмухаметовым

Хорошо знал свой предмет, с примерами. Ибо, будучи сам писателем, литературным критиком, литературоведом, он, конечно же, знал, о чем говорил. Как литературовед, скажем, много писал о Мустае Кариме, особенно известны у него работы о драматургии Мустая Карима. В этом плане, мне кажется, о Мустае Кариме, о Мустае как драматурге больше него никто и не писал. Пусть земля будет пухом.

Фаниль Кузбеков, член Союза писателей Республики Башкортостан