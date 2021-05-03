В Уфе простились с профессором БашГУ Тимергали Кильмухаметовым

В Уфе простились с профессором Башкирского госуниверситета, писателем и литературоведом Тимергали Кильмухаметовым. Он ушел на 80-м году жизни после инсульта, сообщили коллеги. Кильмухаметов известен тем, что выпустил немало специалистов в области журналистики и башкирской литературы.

С 1992 по 2013 год являлся заведующим кафедрой журналистики факультета башкирской филологии и журналистики БГУ, затем продолжил работу на кафедре журналистики в качестве профессора. А его творческая деятельность началась еще в студенческие годы. Первый сборник рассказов вышел в 1968 году. Для коллег известие стало неожиданным. По их словам, в последнее время Тимергали Кильмухаметов не жаловался на здоровье и был бодрым.

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Хорошо знал свой предмет, с примерами. Ибо, будучи сам писателем, литературным критиком, литературоведом, он, конечно же, знал, о чем говорил. Как литературовед, скажем, много писал о Мустае Кариме, особенно известны у него работы о драматургии Мустая Карима. В этом плане, мне кажется, о Мустае Кариме, о Мустае как драматурге больше него никто и не писал. Пусть земля будет пухом.  

Фаниль Кузбеков, член Союза писателей Республики Башкортостан

Тимергали Кильмухаметова похоронили в родном селе Ибрагимово в Кармаскалинском районе.

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