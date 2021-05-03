В Башкирии деревня получила пожарные извещатели в рамках программы «Атайсал»

Помоги малой Родине. В Башкортостане началась активная фаза реализации программы «Атайсал», инициированной главой республики Радием Хабировым. Выходцы той или иной деревни могут зарегистрироваться на сайте ataisal.ru и предложить свою помощь землякам. В проекте уже участвуют десятки меценатов.
Буквально пару вдохов продуктами горения достаточно, чтобы отравиться угарным газом. Если извещателя нет, а пожар случился ночью, проснуться живым шансов практически не остается. В Башкортостане с 2016 года в рамках программы социальной поддержки населения многодетным семьям и одиноким пенсионерам такие устройства выдаются бесплатно.
Вице-премьер республиканского правительства Ирек Сагитов на себе знает силу огня. В 2004 году в деревне Мустафино дотла сгорел его отчий дом. Чтобы такая беда не повторилась у земляков, в рамках проекта «Атайсал» он приобрёл для каждого подворья пожарные извещатели.
В республике продолжает действовать особый противопожарный режим. Поэтому местные жители такой поддержке оказались рады. Случаи возгорания до сих пор в памяти людей.
Многодетной семье Зулкарнаевых по республиканской программе пожарный извещатель уже выдавали. Но дополнительное устройство лишним точно не будет, считает глава семьи. Подарок вице-премьера установили в коридоре.
Общаясь с земляками в доме культуры, вице-премьер отметил, что это не разовая акция. Сообща они решили, что в ближайшее время все вместе приведут в порядок кладбище и установят по периметру новый забор. Ну а на этот раз многодетным семьям и пожилым людям пожарные извещатели Ирек Сагитов привез лично, остальным раздаст глава сельского поселения.
С начала действия программы в Башкортостане уже установлено более 360 тысяч бесплатных пожарных извещателей. И на данный момент эти устройства уже спасли от огня 550 человек, из которых почти половина – дети. Стоит такая сигнализация 250-300 рублей. Ничто по сравнению с человеческой жизнью.