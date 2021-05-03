В Башкирии деревня получила пожарные извещатели в рамках программы «Атайсал»

Помоги малой Родине. В Башкортостане началась активная фаза реализации программы «Атайсал», инициированной главой республики Радием Хабировым. Выходцы той или иной деревни могут зарегистрироваться на сайте ataisal.ru и предложить свою помощь землякам. В проекте уже участвуют десятки меценатов.

Буквально пару вдохов продуктами горения достаточно, чтобы отравиться угарным газом. Если извещателя нет, а пожар случился ночью, проснуться живым шансов практически не остается. В Башкортостане с 2016 года в рамках программы социальной поддержки населения многодетным семьям и одиноким пенсионерам такие устройства выдаются бесплатно.

Чем выше установлен пожарный извещатель, тем быстрее он сработает. Мы рекомендуем его устанавливать по центру помещения. Владимир Гаврилов, инструктор противопожарной службы Госкомитета Республики Башкортостан по ЧС

Вице-премьер республиканского правительства Ирек Сагитов на себе знает силу огня. В 2004 году в деревне Мустафино дотла сгорел его отчий дом. Чтобы такая беда не повторилась у земляков, в рамках проекта «Атайсал» он приобрёл для каждого подворья пожарные извещатели.

С удовольствием присоединился к этом проекту, именно своей деревне решил передать пожарные извещатели в количестве 214 штук. Мы охватываем свою родную деревню Мустафино, соседние Новомустафино и Сабанчи. Всем установим. Ирек Сагитов, заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан

В республике продолжает действовать особый противопожарный режим. Поэтому местные жители такой поддержке оказались рады. Случаи возгорания до сих пор в памяти людей.

Случалось, бывало. Это очень пугает людей. Человек паникует, не может даже вызвать помощь. Марс Гималетдинов, житель д. Мустафино

Многодетной семье Зулкарнаевых по республиканской программе пожарный извещатель уже выдавали. Но дополнительное устройство лишним точно не будет, считает глава семьи. Подарок вице-премьера установили в коридоре.

Такой пожарный извещатель – очень хорошая, нужная вещь. Но лучше бы он, конечно, не пригодился. Но с ним всё же спокойнее спать будем. Салават Зулкарнаев, житель д. Мустафино

Общаясь с земляками в доме культуры, вице-премьер отметил, что это не разовая акция. Сообща они решили, что в ближайшее время все вместе приведут в порядок кладбище и установят по периметру новый забор. Ну а на этот раз многодетным семьям и пожилым людям пожарные извещатели Ирек Сагитов привез лично, остальным раздаст глава сельского поселения.