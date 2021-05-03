В селе Башкирии спустя 20 лет возрождают школьную «Зарницу»

Меткость и смекалка. Сегодня в Бакалах состоялась районная военно-спортивная игра «Зарница». Соревнования школьников там не проходили уже много лет и теперь возродились. Участники демонстрировали теоретические знания и практические навыки, полученные на уроках ОБЖ, а также преодолели полосу препятствий.

Попасть в мишень, когда рядом раздаются выстрелы, пусть и из охолощенного оружия, непросто. Тем более что и цель – в десятках метров. Но Никите Гатауллину это не мешает сосредоточиться. И в итоге из десяти положенных выстрелов юноша ни разу не промазал.

Стрельба – это лишь часть большой полосы препятствий. А начинается она с прокладывания провода связи. При этом нужно не только идти, но и ползти. И пусть кабель заменяет шерстяная нить, ее нужно протянуть от точки до точки. И при этом не порвать, иначе задание будет провалено.

А вот вместо мин – металлические крышки. Менее чем за минуту нужно отыскать все 10. Ориентирование на местности, оказание помощи раненому, вопросы на тему медицины и метание гранаты. Все задания школьникам нужно было выполнить не только правильно, но и быстро. В таком формате соревнования в районе проходят впервые.

На школьной площадке участники состязались в классических дисциплинах «Зарницы». Смотр строя и песни – это, как говорится, лишь парадная часть. А вот подтягивания и отжимания давались не всем. Как и определение воинских званий. Заминки были и во время разборки-сборки автомата. Но, скорее, от того, что ребята торопились сделать задание поскорее в борьбе за драгоценные секунды.

Школьная «Зарница» в районе не проходила уже более 20 лет. Однако в этом году игру решили возродить совместными усилиями администрации муниципалитета и энтузиастов. В первой «Зарнице» принимают участие 7 школ района.