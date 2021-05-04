В Башкирии прошел форум «"Точка роста": траектория развития»

На днях он прошел в Альшеевском районе. В ходе форума в школах райцентра для специалистов прошли семинары по обмену опытом. Также собравшиеся обсудили вопросы использования инновационных и цифровых решений в образовательном процессе. Кроме того, была представлена выставка работ основных направлений. На форуме подвели итоги второго года реализации нацпроекта «Образование» в сельских территориях, актуальные проблемы воспитания и дополнительного образования в сельской школе.