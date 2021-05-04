Радий Хабиров рассказал про своего дедушку - участника ВОВ

Глава Башкортостана Радий Хабиров рассказал об акции «Бессмертный полк» и про своего дедушку — участника ВОВ. Об этом он написал на личной странице в "ВКонтакте".

В этом году вновь встанет в строй Бессмертного полка мой дедушка – рядовой Барый Латыпович Хабиров. Он прошел всю войну, получил тяжелое ранение и с победой вернулся домой. Радий Хабиров, Глава Башкирии

В этом году шествие бессмертного полка проходит в режиме онлайн. Подать заявку на участие можно до 7 мая на сайте 2021.polkrf.ru, в мини-приложениях "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также в ресурсе "Банк Памяти".

Трансляция шествия начнется в 15:00. Посмотреть ее можно будет на сайте Бессмертного полка и на телеканале "Салям", а также часть портретов покажут в рамках телемарафона на телеканале "БСТ".

От Башкортостана поступило уже 55 тысяч заявок. Вместе мы сохраним память о героях! Радий Хабиров, Глава Башкирии