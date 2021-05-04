Хотела заработать: злоумышленники обманули жительницу Башкирии на 300 тысяч рублей

Жительница Ишимбая стала жертвой псевдоброкеров. Обманом злоумышленники похитили у нее крупную сумму денег. Подробности рассказали в пресс-службе МВД Башкирии.

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Женщина рассказала, что в марте текущего года ей начали поступать звонки с предложениями выгодного размещения её денежных средств. Под предлогом инвестиционной деятельности злоумышленники лишили ее 300 тысяч рублей.

Горожанка обратилась с заявлением в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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