Хотела заработать: злоумышленники обманули жительницу Башкирии на 300 тысяч рублей

Жительница Ишимбая стала жертвой псевдоброкеров. Обманом злоумышленники похитили у нее крупную сумму денег. Подробности рассказали в пресс-службе МВД Башкирии.

Женщина рассказала, что в марте текущего года ей начали поступать звонки с предложениями выгодного размещения её денежных средств. Под предлогом инвестиционной деятельности злоумышленники лишили ее 300 тысяч рублей.