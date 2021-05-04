В Башкирии семейная пара упала с катамарана

Вчера, 3 мая, спасатели помогли выбраться из воды 34-летней женщине и 39-летнему мужчине. Подробности произошедшего рассказали в пресс-службе регионального Госкомитета по ЧС.

Инцидент произошел на реке Малый Инзер «Айгирские пороги» Белорецкого района. Семья приехала путешествовать в Башкирию из Рыбинска и решила прокатиться на катамаране, однако в какой-то момент что-то пошло не так - мужчина и женщина упали в воду.