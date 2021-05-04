В Башкирии семья попала в ДТП: водитель погиб, его супруга и 3-летний ребенок в больнице

Вчера, 3 мая, в Туймазинском районе Башкирии произошло смертельное ДТП - опрокинулся автомобиль Chery Tiggo. Подробности произошедшего рассказали в региональной ГИБДД.

Фото №1 - В Башкирии семья попала в ДТП: водитель погиб, его супруга и 3-летний ребенок в больнице

Трагедия произошла поздней ночью на 1341 км автодороги М5 "Урал". За рулем иномарки находился 29-летний житель Ульяновской области. По всей видимости, мужчина не справился с рулевым управлением.

В результате ДТП водитель иномарки скончался на месте трагедии, а его 30-летнюю супругу и их 3-летнего сына доставили с травмами в больницу. По факту смертельной аварии проводится проверка.

3 мая 2021 года на дорогах республики зарегистрировано девять автомобильных аварий, в которых один человек погиб и четырнадцать получили травмы.

ГИБДД Башкирии

Фото: ГИБДД Башкирии.

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