В Башкирии семья попала в ДТП: водитель погиб, его супруга и 3-летний ребенок в больнице

Трагедия произошла поздней ночью на 1341 км автодороги М5 "Урал". За рулем иномарки находился 29-летний житель Ульяновской области. По всей видимости, мужчина не справился с рулевым управлением.

В результате ДТП водитель иномарки скончался на месте трагедии, а его 30-летнюю супругу и их 3-летнего сына доставили с травмами в больницу. По факту смертельной аварии проводится проверка.