В Башкирии нашли тело пропавшего месяц назад 31-летнего Разифа Халимова

Трагедией завершились поиски без вести пропавшего в селе Ильчигулового Миякинского района 31-летнего Разифа Халимова. Мужчину искали почти месяц - 8 апреля он ушел из дома и не вернулся.

Фото №1 - В Башкирии нашли тело пропавшего месяц назад 31-летнего Разифа Халимова

Поисками пропавшего без вести сельчанина занимались волонтеры отряда "Лиза Алерт". Ориентировка разлетелась по соцсетям.

Вчера, 3 мая, волонтеры сообщили плохую новость - мужчину обнаружили мертвым. Причины и обстоятельства его гибели будут устанавливать следователи.

Редакция bash.news приносит соболезнования родным и близким Разифа Халимова

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