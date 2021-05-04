В Башкирии нашли тело пропавшего месяц назад 31-летнего Разифа Халимова

Трагедией завершились поиски без вести пропавшего в селе Ильчигулового Миякинского района 31-летнего Разифа Халимова. Мужчину искали почти месяц - 8 апреля он ушел из дома и не вернулся.
Поисками пропавшего без вести сельчанина занимались волонтеры отряда "Лиза Алерт". Ориентировка разлетелась по соцсетям.
Вчера, 3 мая, волонтеры сообщили плохую новость - мужчину обнаружили мертвым. Причины и обстоятельства его гибели будут устанавливать следователи.
Редакция bash.news приносит соболезнования родным и близким Разифа Халимова