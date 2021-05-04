Имеются проблемы с речью: в Уфе пропал 58-летний Олег Калачев

В столице Башкирии пропал без вести 58-летний Олег Калачев. Мужчину ищут с 31 марта. В тот день по прилету из Москвы в уфимский аэропорт он вышел из терминала, после чего его местонахождение стало неизвестным.
Приметы: плотное телосложение, рост около 176 см, седые волосы, темные глаза. Особые приметы: имеются проблемы с речью после перенесенного инсульта. Он был одет в синие джинсы, куртку темно-синего цвета, коричневые ботинки и серую кепку.
Поисками Олега Калачева занимаются сотрудники полиции. Телефоны для связи: 8 (347) 279 46 16, 8 (347) 279 49 34, 8 (917) 78 22 310 или 02.
Фото: пресс-служба МВД Башкирии.