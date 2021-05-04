В Уфе презентовали книгу писателя Бориса Орехова

Башкирский стих оставался пока такой неисследованной областью именно с точки зрения корпусных подходов, именно с точки зрения количественных исследований. Были, конечно, свои сложности в этом, но материал ужасно интересный и поэтому все трудности удалось преодолеть.

Борис Орехов, автор книги