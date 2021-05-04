В Уфе презентовали книгу писателя Бориса Орехова

Башкирский стих 20 века. Корпусное исследование. В Уфе презентовали книгу Бориса Орехова. Она издана в Санкт-Петербурге и является уникальным исследованием творчества башкирских поэтов, но не в традиционном литературоведческом ключе, а с применением новых технологий.

В цифровом формате было обработано большое количество стихотворных текстов. Презентация состоялась в творческой мастерской имени Мустая Карима в Башгосуниверситете. Автор книги является выпускником этого вуза, а сейчас работает в Высшей школе экономики в Москве.

Башкирский стих оставался пока такой неисследованной областью именно с точки зрения корпусных подходов, именно с точки зрения количественных исследований. Были, конечно, свои сложности в этом, но материал ужасно интересный и поэтому все трудности удалось преодолеть.

Борис Орехов, автор книги
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