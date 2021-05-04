В Башкирии за сутки произошло 7 лесных пожаров

Это пал сухой травы, сжигание мусора и последствия отдыха недобросовестных туристов. Источником воспламенения может стать и мусор. К примеру, стекло или пластиковая бутылка с водой превращаются в линзу для солнечных лучей. В случае обнаружения лесного пожара или задымления вблизи лесных территорий можно позвонить по единому номеру лесной охраны: 8 (800) 100-94-00, либо в региональную диспетчерскую службу Минлесхоза республики: 8 (347) 218-14-14.