В Башкирии планируют построить завод по производству конопляного масла

Не наркотик, а сырье для производства. В Кушнаренковском районе планируют выращивать техническую коноплю. Пока под эту культуру подбирают поля, на других площадях полным ходом идет посевная. Местным аграриям предстоит засеять яровыми культурами этой весной более 46 тысяч гектаров пашни.
Несколько огромных биг бегов с семенами – бункер посевного комплекса заполнен. Четырех тонн гороха хватит примерно на 12 гектаров площади. Потом остановка на дозаправку и снова в путь.
К севу яровых в Кушнаренковском районе приступили 30 апреля. Начали с гороха. Параллельно аграрии сеют пшеницу, овес, подсолнечник и другие культуры. На сегодня 22% запланированных площадей уже засеяны.
Часть пашни, как и в прошлом году, в этот раз отвели под рапс и лен. А вот конопля для района – новая культура. Хотя несколько десятков лет назад ее здесь выращивали. Возобновить забытое решили инвесторы. Они хотят построить на территории Кушнаренковского района завод по переработке конопли.
По предварительным прогнозам самих растениеводов, этот год, как и прошлый, должен быть урожайным. По крайней мере, снега зимой было достаточно, поля насытились влагой.
Пока для аграриев Кушнареннковского района все идет по благоприятному сценарию. Конец апреля был достаточно холодным, что помогло удержать в земле столь необходимую влагу. Если горожане с нетерпением ждали теплых дней, земледельцы радовались прохладной погоде.
Этой весной в республике предстоит засеять яровыми культурами два миллиона гектаров площадей. По данным на утро 4 мая, работы выполнены на территории в 295 тысяч гектаров. Но эти цифры ежеминутно меняются, ведь посевные комплексы на некоторых полях не останавливаются даже ночью.