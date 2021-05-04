В Башкирии планируют построить завод по производству конопляного масла

Не наркотик, а сырье для производства. В Кушнаренковском районе планируют выращивать техническую коноплю. Пока под эту культуру подбирают поля, на других площадях полным ходом идет посевная. Местным аграриям предстоит засеять яровыми культурами этой весной более 46 тысяч гектаров пашни.

Несколько огромных биг бегов с семенами – бункер посевного комплекса заполнен. Четырех тонн гороха хватит примерно на 12 гектаров площади. Потом остановка на дозаправку и снова в путь.

Смена через сутки. До 200 гектаров сеем. Фидан Сафин, механизатор

К севу яровых в Кушнаренковском районе приступили 30 апреля. Начали с гороха. Параллельно аграрии сеют пшеницу, овес, подсолнечник и другие культуры. На сегодня 22% запланированных площадей уже засеяны.

На сегодняшний день на полях работают 64 посевных агрегата, из них 14 – большие посевные комплексы. Они работают круглые сутки, никаких проблем с кадрами пока нет. Ильфир Нурмухаметов, заместитель главы администрации Кушнаренковского района по сельскому хозяйству

Часть пашни, как и в прошлом году, в этот раз отвели под рапс и лен. А вот конопля для района – новая культура. Хотя несколько десятков лет назад ее здесь выращивали. Возобновить забытое решили инвесторы. Они хотят построить на территории Кушнаренковского района завод по переработке конопли.

Вывели новые сорта, которые безнаркотические, разрешение они взяли и в этом году начнут его сеять. В первую очередь будут выживать конопляное масло и второе волокно. Анвар Лутфуллин, главный агроном отдела сельского хозяйства администрации Кушнаренковского района

По предварительным прогнозам самих растениеводов, этот год, как и прошлый, должен быть урожайным. По крайней мере, снега зимой было достаточно, поля насытились влагой.

Пока для аграриев Кушнареннковского района все идет по благоприятному сценарию. Конец апреля был достаточно холодным, что помогло удержать в земле столь необходимую влагу. Если горожане с нетерпением ждали теплых дней, земледельцы радовались прохладной погоде.