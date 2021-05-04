По реке Белой впервые прошел трехпалубный теплоход «Русь Великая»

Впервые в истории круизного флота России трехпалубный теплоход пошел по реке Белой в Башкортостане. Судно «Русь Великая» следует из Москвы. На борту около 130 пассажиров. Сегодня он прибыл в один из самых старинных городов республики – Бирск. Завтра будет в Уфе.
Не только на теплоходе музыка играла, но и на берегу реки Белой в одном из самых старинных городов в Башкортостане – Бирске. Пассажиров «Руси Великой» встречали народными танцами и песнями. Гости такой прием назвали теплым.
Теплоход «Русь Великая» – уникальное судно, относится к универсальному типу «река-море». Это единственный трехпалубный теплоход, осуществляющий рейсы до Соловецкого архипелага с выходом в Белое море. Для Башкортостана это историческое событие.
В сентябре прошлого года теплоход «Русь Великая» впервые зашел на реку Белую. Маршрут был короче – судно дошло до водных ворот Башкортостана – до города Агидели, а в этом путь продлен до Уфы, куда он прибудет 5 мая. Это первый рейс навигации в текущем году.
Теплоход «Русь Великая» преодолел почти половину пути. Это примерно 2 тысячи км. Из Москвы в большое путешествие он отправился 28 апреля, а прибудет обратно 12 мая.