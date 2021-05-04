По реке Белой впервые прошел трехпалубный теплоход «Русь Великая»

Впервые в истории круизного флота России трехпалубный теплоход пошел по реке Белой в Башкортостане. Судно «Русь Великая» следует из Москвы. На борту около 130 пассажиров. Сегодня он прибыл в один из самых старинных городов республики – Бирск. Завтра будет в Уфе.

Не только на теплоходе музыка играла, но и на берегу реки Белой в одном из самых старинных городов в Башкортостане – Бирске. Пассажиров «Руси Великой» встречали народными танцами и песнями. Гости такой прием назвали теплым.

Теплоход «Русь Великая» – уникальное судно, относится к универсальному типу «река-море». Это единственный трехпалубный теплоход, осуществляющий рейсы до Соловецкого архипелага с выходом в Белое море. Для Башкортостана это историческое событие.

В сентябре прошлого года теплоход «Русь Великая» впервые зашел на реку Белую. Маршрут был короче – судно дошло до водных ворот Башкортостана – до города Агидели, а в этом путь продлен до Уфы, куда он прибудет 5 мая. Это первый рейс навигации в текущем году.

Фото №1 - По реке Белой впервые прошел трехпалубный теплоход «Русь Великая»

Теплоход 2013 года. Был изначально сделан для выхода в море, прибрежные районы. То есть это Беломоробалтийский канал с выходом в Соловецкие острова и, соответственно, Архангельск. Комфорт, безопасность, современная аппаратура. Все это сохраняет безопасность наших туристов. 

Анатолий Голдобин, капитан теплохода «Русь Великая»

До Уфы не планировали мы идти, потому что наши гости, которые находятся на теплоходе, изначально покупали рейс до Агидели. Но каждому в подарок мы вручали трехдневный тур на Аркаим. Потому что именно на нашем теплоходе туристы ценят те маршруты, которые являются уникальными и которые никто больше в России повторить не может. По приглашению правительства Башкортостана наш теплоход идет до Уфы.

Любовь Ильинская, руководитель операторского отдела круизного флота «Русич»

Теплоход «Русь Великая» преодолел почти половину пути. Это примерно 2 тысячи км. Из Москвы в большое путешествие он отправился 28 апреля, а прибудет обратно 12 мая.

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