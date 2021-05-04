По реке Белой впервые прошел трехпалубный теплоход «Русь Великая»

До Уфы не планировали мы идти, потому что наши гости, которые находятся на теплоходе, изначально покупали рейс до Агидели. Но каждому в подарок мы вручали трехдневный тур на Аркаим. Потому что именно на нашем теплоходе туристы ценят те маршруты, которые являются уникальными и которые никто больше в России повторить не может. По приглашению правительства Башкортостана наш теплоход идет до Уфы.

Любовь Ильинская, руководитель операторского отдела круизного флота «Русич»